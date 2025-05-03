Теннис
3 мая, 17:50

Кафельников об отсутствии россиян в топ-10 рейтинга ATP: «Рано или поздно это должно было случиться. Надо уметь оступиться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев покинут топ-10 рейтинга ATP после вылета с «мастерса» в Мадриде.

Рублев, являющийся действующим чемпионом турнира в столице Испании, в третьем круге проиграл 75-й ракетке мира Александру Бублика со счетом 4:6, 6:0, 4:6. Андрей вылетит из топ-15 рейтинга.

Даниил Медведев в четвертьфинале турнира со счетом 3:6, 5:7 уступил 15-й ракетке мира Касперу Рууду. Норвежец вытеснит Медведева из первой десятки рейтинга ATP.

«Рано или поздно это должно было случиться. Случилось. Не всегда же быть на высоте. Нужно уметь и оступиться. Наверное, сейчас — момент, когда нужно переосмыслить все свои действия и заново работать. Может быть, еще с большим усилием. С чем это может быть связано? Не знаю. Но, я уверен, что один из факторов — наверняка стали, может быть, меньше тренироваться, фокусы в жизни поменялись, приоритеты. Мне так это видится», — сказал Кафельников «СЭ».

Впервые с июня 2019 года в топ-10 рейтинга ATP не будет ни одного российского теннисиста.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
  • Каша из топора

    Медведеву 29, именно в этом возрасте закончил свою проф. карьеру в качестве игрока сам Кафельников. Новых нужно готовить... Даня после травмы был не тот. Хотя много финалов БШ провёл. Шансы-то были. Поиграет ещё, но уже не на максималках.

    03.05.2025

    • Синнер: «Я завидую технике Алькараса и Музетти, которые очень хорошо владеют мячом»

    Рууд выиграл «мастерс» в Мадриде

    Takayama

