Кафельников сравнил успехи Медведева и Рублева с собой и Сафиным

Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников считает, что успехи российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова могут вдохновить родителей в России отдать своих детей в теннис. Прославленный спортсмен сравнил нынешнее поколение теннисистов с собой и Маратом Сафиным.

«Это отличный пример для родителей, которые хотят, чтобы их дети добились успехов в спорте, — цитирует официальный сайт ATP Кафельникова. — Это определенно дает им такую возможность. Это похоже на то, что мы с Маратом делали в девяностые и начале двухтысячных, когда мы хорошо играли и стали всемирно известными. Это прекрасные примеры. И им решать, что произойдет с ними в будущем».