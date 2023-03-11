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Кафельников: «Медведев — фаворит турнира в Индиан-Уэллсе в отсутствие Джоковича»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о выступлении российских теннисистов на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Нужно радоваться, что Медведев, Хачанов и Рублев прошли в третий круг на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Это точно хорошие новости. Надеюсь, дальше будет только лучше! На бумаге Медведев — фаворит турнира в отсутствие Джоковича. Даниил и по игре тоже находится в числе претендентов на титул. Медведев сейчас в отличной форме — выиграл три турнира подряд. Это отличное достижение», — приводит «Чемпионат» слова Кафельникова.

Турнир в Индиан-Уэллсе стартовал 8 марта и завершится 19 марта.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5027761-kafelnikov-schitaet-medvedeva-favoritom-mastersa-v-indian-uellse-v-otsutstvie-dzhokovicha.html
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
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