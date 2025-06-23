Кафельников считает, что возвращение Медведева в топ-10 рейтинга ATP поможет ему обрести уверенность

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал возвращение Даниила Медведева в топ-10 рейтинга ATP.

«Возвращение в десятку — это позитив для него, очень хорошо для уверенности. Осталось заново закрепиться там, — цитирует ТАСС Кафельникова. — Травяной сезон очень короткий, поэтому любое такое выступление, как было на прошлой неделе, — это позитивный знак перед Уимблдоном».

Медведев поднялся на две строчки и занял девятое место в рейтинге ATP. 22 июня он проиграл Александру Бублику (Казахстан) в финале турнира серии ATP 500 в Галле.