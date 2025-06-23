Теннис
23 июня, 14:18

Кафельников считает, что возвращение Медведева в топ-10 рейтинга ATP поможет ему обрести уверенность

Руслан Минаев

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал возвращение Даниила Медведева в топ-10 рейтинга ATP.

«Возвращение в десятку — это позитив для него, очень хорошо для уверенности. Осталось заново закрепиться там, — цитирует ТАСС Кафельникова. — Травяной сезон очень короткий, поэтому любое такое выступление, как было на прошлой неделе, — это позитивный знак перед Уимблдоном».

Даниил Медведев.Медведев выходит из сумрака. Похоже, Даниил неплохо готов к Уимблдону

Медведев поднялся на две строчки и занял девятое место в рейтинге ATP. 22 июня он проиграл Александру Бублику (Казахстан) в финале турнира серии ATP 500 в Галле.

Источник: ТАСС
Теннис
Даниил Медведев
Евгений Кафельников
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Медведев встретится с чехом Сврчиной во втором круге турнира в Шанхае
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
Синнер в двух сетах обыграл Тина в финале турнира в Пекине
Хачанов и Рублев упустили титул в парном финале Пекина. Не справились с победителями Открытого чемпионата Австралии
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Симон Вирсаладзе

    А как он туда вернётся-то?

    27.06.2025

  • grhelga

    У него сгорит 1000 очков сейчас, закрепился Вероятность повторить полуфинал мизерна. Мимо алькараса или синнера никак не пройти а ещё куча молодых волков выросла и старые подаваны вроде опелки есть

    23.06.2025

  • Fronder

    Какой мудрый Кафельников!!!

    23.06.2025

    • Познер — о Бублике: «Оттенок шоумена есть у многих, но не сказал бы, что это необходимое условие, чтобы тебя любила публика»

    Сафиуллин вышел во второй круг турнира на Мальорке

