Кафельников — о Медведеве: «Ему нужно тренироваться в три раза больше, чем он сейчас это делает»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» оценил последние выступления российского теннисиста Даниила Медведева.

«Ему нужно тренироваться в три раза больше, чем он сейчас это делает. Иначе будет плавное снижение вниз. Собственно, это и происходит в последние 12 месяцев. Присутствует ли снижение требований к себе? Я не знаю амбиций Даниила, сложно ответить на этот вопрос. Это его зона ответственности», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев потерял две позиции после обновления рейтинга ATP. Первая ракетка России теперь занимает восьмую строчку.

Медведев дошел до полуфинала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6).

(Дарик Агаларов)