17 марта, 20:31

Кафельников — о Медведеве: «Ему нужно тренироваться в три раза больше, чем он сейчас это делает»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в комментарии «СЭ» оценил последние выступления российского теннисиста Даниила Медведева.

«Ему нужно тренироваться в три раза больше, чем он сейчас это делает. Иначе будет плавное снижение вниз. Собственно, это и происходит в последние 12 месяцев. Присутствует ли снижение требований к себе? Я не знаю амбиций Даниила, сложно ответить на этот вопрос. Это его зона ответственности», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев потерял две позиции после обновления рейтинга ATP. Первая ракетка России теперь занимает восьмую строчку.

Медведев дошел до полуфинала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, уступив датчанину Хольгеру Руне (5:7, 4:6).

(Дарик Агаларов)

  • rizo

    Я был знаком с тренером Кафельникова А.Лепешиным. Мы оба были из Динамо. Как-то в 90-е мы пересеклись с ними на кортах ЦСКА, где рядом с Кафельниковым тренировалась моя родственница. Тогдашнего юниора Кафельникова я еще не знал, стал распрашивать о нем Лепешина. "Один разгильдяй из Сочи" - был ответ.-" Тренироваться совсем не хочет. Ему бы только играть." И в дальнейшем Кафельников был известен в мире тенниса тем, что поддерживал форму за счет участия в официальных турнирах, проще говоря, играл все подряд. Теперь "грехи молодости" забыты, и, как и большинство ветеранов, Евгений любит раздавать публично "мудрые" советы, причем не только в теннисе, но и в других видах, в которых он вряд ли разбирается, например в футболе. Как говорится, Не согрешишь - не покаешься!:whale:

    19.03.2025

  • Vitali Knaz

    Зачем себя переламывать, потом в сорок инвалидом ходить ,как некоторые, сегодняшние фанаты всё равно не оценят

    18.03.2025

  • zg

    Ну уж,в условной сотне пылить можно еще долго,как никак,денюжка!)

    17.03.2025

  • Сергей Кузнецов

    Теннис сильно помолодел в последнее время. Время Медведева уходит. Появилась сытость, успокоенность, слава..нет былого стремления, а переламывать себя не хочется...боюсь, еще год-два и конец карьеры...

    17.03.2025

  • zg

    Гхм...Оно может и так,но Кафелу то это откуда знать?Как именно он тренируется и сколько?

    17.03.2025

  • спас

    Что и требовалось доказать. А он комментарии фанатов любит читать, где его обожествляют, а он думае, что умеет играть и тренируется. Сколько халва не повторяй...

    17.03.2025

