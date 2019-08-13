Кафельников считает, что Медведев заслужил право попасть на итоговый турнир года

Олимпийский чемпион-2000 по теннису Евгений Кафельников отметил прогресс первой ракетки России Даниила Медведева. На прошлой неделе он уступил Рафаэлю Надалю в финале турнира в Монреале.

– Своими результатами в этом году Даниил заслужил право участвовать в итоговом турнире года, – цитируют "Известия" Кафельникова. – Если он доберется до Лондона, в этом не будет сенсации. При этом во многих компонентах ему еще надо прибавлять. Матч с Надалем он проиграл, как говорится, в "одну калитку". Это говорит о том, что в мужском теннисе до сих пор есть серьезная разница в классе между "большой тройкой" (Федерер, Надаль, Джокович) и теми, кто пытается их преследовать.