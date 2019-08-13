Кафельников считает, что Хачанову рано думать о попадании в топ-5 рейтинга ATP

Олимпийский чемпион-2000 по теннису Евгений Кафельников поделился мнением о перспективах россиянина Карена Хачанова, который накануне опустился на девятое место в рейтинге ATP. На прошлой неделе он уступил соотечественнику Даниилу Медведеву в полуфинале турнира в Монреале.

- Объективно Карену пока рано думать о попадании топ-5, а надо ставить перед собой более достижимые цели, – цитируют "Известия" Кафельникова. – На данный момент, если он закончит год в топ-10 – это будет предел мечтаний. Ему есть к чему стремиться и над чем работать.

Медведев обыграл Хачанова и вышел в финал турнира в Монреале, где может встретиться с Надалем