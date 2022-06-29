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Сегодня, 14:59

Кафельников: «Россияне на Кубке Лэйвера? Организаторы вправе сделать то, что посчитают нужным»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном участии российских теннисистов в Кубке Лэйвера.

Как ранее сообщала пресс-служба турнира, в команду Европы заявлены Энди Маррей, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Еще трех членов команды назовут позднее.

«Трудно сказать. Это зависит не от меня, а от организаторов турнира. Это частное мероприятие, и организаторы вправе сделать то, что они посчитают нужным. Это ведь не относится к турнирам ATP. Организаторы сделают так, как сделают», — сказал Кафельников «СЭ».

Три из шести мест в сборной мира займут канадец Феликс Оже-Альяссим, американец Тэйлор Фриц и аргентинец Диего Шварцман.

Кубок Лэйвера пройдет с 23 по 25 сентября в Лондоне (Великобритания).

Евгений Кафельников
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