Кафельников прокомментировал победу Карацева над Джоковичем

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Аслана Карацева над Новаком Джоковичем в полуфинальном матче турнира ATP в Белграде (7:5, 4:6, 6:4).

«Грунтовое покрытие самое излюбленное для Аслана, он понимает как на нем играть, поэтому жду от него еще лучшей игры и хороших результатов на предстоящем «Ролан Гаррос». Я абсолютно уверен, что сегодняшний матч никак не повлияет на завтрашний финал, здоровье ему позволяет быть на пике своей формы», — сказал Кафельников «СЭ».

Также Олимпийский чемпион оценил перспективы Карацева на сезон.

«Но давайте не будем сейчас какие-то громкие, заоблачные цели ставить, для начала ему нужно выиграть завтрашний матч, а дальше готовиться к следующим турнирам. Пока что Аслан поставил себе цель на сезон — попасть в топ-30 рейтинга, он это выполнил, сейчас нужно закрепиться там, идти вперед, все зависит только от него самого», — добавил Кафельников.

В финале турнира 27-летний Аслан Карацев сыграет с победителем полуфинальной пары Таро Даниэль (Япония) — Маттео Берреттини (Италия).

(Антон Иванов)