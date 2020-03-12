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Кафельников призвал всех провериться на коронавируc

11:37
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Бывший теннисист Евгений Кафельников высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.

— Друзья! Не относитесь легкомысленно к сложившейся ситуации у нас с вирусом, — написал Кафельников в Twitter. — Вы даже и представить себе не можете, насколько это все серьезно. Не ленитесь, сходите и сдайте анализы, даже если у вас нет очевидных симптомов. Береженного бог бережет.

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане.

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