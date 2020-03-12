Кафельников призвал всех повериться на коронавируc

Бывший теннисист Евгений Кафельников высказал свое мнение по поводу ситуации с коронавирусом.

— Друзья! Не относитесь легкомысленно к сложившейся ситуации у нас с вирусом, — написал Кафельников в Twitter. — Вы даже и представить себе не можете, насколько это все серьезно. Не ленитесь, сходите и сдайте анализы, даже если у вас нет очевидных симптомов. Береженного бог бережет.

Друзья! Не относитесь легкомысленно к сложившейся ситуации у нас с вирусом.Вы даже и представить себе не можете,насколько это всё серьёзно.Не ленитесь,сходите и сдайте анализы,даже если у вас нет очевидных симптомов?. Бережённого бог бережёт — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) March 12, 2020

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане.