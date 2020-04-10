Кафельников присоединился к челленджу Федерера и передал эстафету Хачанову и Рублеву
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников присоединился к челленджу швейцарца Роджера Федерера.
Ранее Федерер выложил у себя в Twitter видео с упражнением: швейцарец быстро отбивал мяч от стены на близком расстоянии, облачившись в белоснежный костюм со шляпой.
— Следующий, пожалуйста, — подписал Кафельников видео в Twitter.
Next please @bgtennisnation @darren_cahill @TheBorisBecker @PatrickMcEnroe @karenkhachanov @AndreyRublev97 ? pic.twitter.com/gt3Zvy1noi— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) April 10, 2020
Также Кафельников передал эстафету Карену Хачанову и Андрею Рублеву.
По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 632 842 человек, 97 590 умерло, вылечились 366 587 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (475 237), Испании (157 022) и Италии (143 626). По данным Роспотребнадзора, в России — 11 917 случаев заражения, 94 человека умерли, выздоровело — 795.