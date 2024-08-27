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27 августа, 23:16

Кафельников: «Дуракам, которые считают что олимпийское золото менее престижно, чем титул «Большого шлема», нужно сходить к психологу»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал интервью сербского теннисистка Новака Джоковича о победе на Олимпиаде.

В интервью 37-летний серб заявил, что победа на Олимпиаде стала самым ярким событием в его карьере.

«Дуракам, которые продолжают считать, что олимпийское золото менее престижно, чем титул на «Большом шлеме», нужно сходить к психологу», — написал Кафельников в соцсети X.

4 августа Джокович обыграл Алькараса в финале Олимпиады-2024 в Париже в одиночном разряде — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в карьере завоевал золото Олимпиады. Ранее на его счету была только бронзовая медаль Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

Теннис
Евгений Кафельников
Новак Джокович
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