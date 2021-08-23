Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева в финале турнира ATP в Цинциннати от немца Александра Зверева (2:6, 3:6).

«Я не считаю, что победа над Циципасом придала сил Звереву в финале. Эта победа только убедила нас, что Александр находится в очень хорошей форме. После Олимпийских игр видно, что человек вышел на новый для себя уровень. Он играет мощно и сконцентрировано. Справился ли Рублев психологически? Помимо психологии было дело и в другом. У Андрея, к сожалению, не было в арсенале того, что бы позволило ему обыграть Зверева. Мне показалось, что Александр во всех компонентах превосходил Рублева. Даже по игре на задней линии. Я немного расстроился. Но было очевидно, что Зверев играл на другом уровне, шансов у Рублева не было. Это поражение никак не скажется на эмоциональных силах Андрея. Да, он проиграл, но на US Open он будет играть так, как играет. Он готов к турниру, игровая практика у него есть. Все будет хорошо», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.