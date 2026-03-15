Кафельников: «Возвращение Медведева в топ-10 — очень важное событие для российского тенниса»

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе Даниила Медведева над Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллсе со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

«Молодец! Мы очень рады за него. Даниил порадовал. В понедельник он вновь будет в первой десятке мирового рейтинга. Его возвращение в топ-10 — очень важное событие для российского тенниса», — сказал Кафельников «СЭ».

Медведев вернется в первую десятку рейтинга ATP. Первая ракетка России обойдет представляющего Казахстан Александра Бублика.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max