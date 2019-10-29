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Кафельников назвал себя лучшим теннисистом в истории России

10:09
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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников ответил на вопрос, кого он считает лучшим теннисистом в истории России.

— Если судить по результатам, то Кафельников, — заявил теннисист в интервью «Матч ТВ».

Кафельников является самым титулованным российским теннисистом. Он выиграл более 50 турниров в одиночном и парном разрядах. На счету Кафельникова шесть побед на турнирах Большого шлема, золото Олимпиады-2000 и титул обладателя Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Дополнительная информация

https://matchtv.ru/

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