Кафельников назвал главную победу в своей карьере

Российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в интервью tennis.com назвал победу на Roland Garros главной в карьере. Россиянин взял трофей в 1996 году, став первым российским победителем турнира «Большого шлема».

— Я бы сказал, да, — сказал Кафельников, отвечая на вопрос, считает ли он победу на Roland Garros главной в его карьере. — Это была моя первая победа на турнире «Большого шлема», и я стал первым россянином, выигравшим его. Не хочу забывать о других крупных успехах, таких, как олимпийское золото, победа в Кубке Дэвиса и лидерство в рейтинге ATP. Все профессиональные спортсмены понимают, что Открытый чемпионат Франции — самый сложный турнир «Большого шлема». То, что я победил, действительно значит многое. Я любил все турниры «Большого шлема», но Roland Garros для меня особенный.

Все просто так сошлось. В меня вселил уверенность титул, который я выиграл в Праге месяцем ранее. Я достиг максимума в нужное время. Добрался до полуфинала в Гамбурге, победил несколько сильных соперников, затем отправился в Дюссельдорф. Это было ключевое событие. Там я победил Крайчека и Сампраса.