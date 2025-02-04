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Сегодня, 20:05

Кафельников надеется, что окружение Рублева поможет теннисисту справиться с проблемами

Алина Савинова
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Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников считает, что окружение теннисиста Андрея Рублева должно помочь ему справиться с психологическими проблемами.

«Я не общаюсь с Андреем на повседневной основе, чтобы вникать в суть происходящего. Не знаю, что ему советовать. Надеюсь, с ним есть рядом люди, которые дадут правильный совет. Я точно не тот советчик, который может что-то сказать. Такого опыта у меня не было», — приводит ТАСС слова Кафельникова.

Ранее Рублев в своих соцсетях сделал репост видео о депрессии у мужчин, а в январе в интервью The Guardian он заявил, что испытывал серьезные психологические проблемы после вылета с Уимблдона-2024 и принимал антидепрессанты.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Евгений Кафельников
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