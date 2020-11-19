Кафельников: «Медведева рано называть фаворитом»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем (6:3, 6:3) в мачте группового этапа Итогового чемпионата АТР в Лондоне.

— С полной уверенностью говорить о том, что Медведев фаворит, нельзя. Почему он должен быть фаворитом? Из-за того, что выиграл два матча?

— Победить Джоковича удается далеко не каждому теннисисту.

— Это было на стадии подгруппы, а не в финальной стадии. Самое главное — результата он добился, вышел в полуфинал. Будем ждать его полуфинального матча. Я не думаю, что он фаворит всего турнира. Есть теннисисты, которые претендуют на тот же самый титул не меньше, чем сам Данила — Тим, Надаль, тот же Джокович.

Говорить о том, что он фаворит, еще рано. (Константин Колмаков)