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Сегодня, 14:12

Качмазов уступил Маннарино во втором круге турнира в Астане

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Алибек Качмазов во втором круге турнира в Астане уступил французу Адриану Маннарино со счетом 2:6, 7:5, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету россиянина 9 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Маннарино встретится с победителем матча Юрий Родионов (Австрия) — Себастьян Баэс (Аргентина).

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Адриан Маннарино (Франция, 6) — Алибек Качмазов (Россия, Q) — 6:2, 5:7, 6:3

Адриан Маннарино
Алибек Качмазов
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