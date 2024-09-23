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Качмазов поделился ожиданиями от полуфинала Чэнду против Музетти

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22-летний российский теннисист Алибек Качмазов рассказал о предстоящем полуфинале турнира в китайском Чэнду, где сыграет с 19-й ракеткой мира Лоренцо Музетти.

«Насчет матча с Музетти сложно сказать что-то, но человек явно хорошо играет в теннис, если стоит в топ-20 в мире. Как и в других матчах, буду навязывать свой теннис, больше от себя действовать и уже во время игры анализировать, куда играть и как сыграть», — сказал Алибек Качмазов в интервью BetBoom Tennis.

По итогам турнира Алибек прибавит минимум 73 позиции и войдет в топ-200 рейтинга. В случае победы над Музетти он станет 150-й ракеткой мира.

Теннис
Алибек Качмазов
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