Изнер сыграет с Рублевым в третьем раунде турнира в Мадриде
21:39
Американский теннисист Джон Изнер обыграл испанца Роберто Баутисту Агута (6:4, 6:7, 7:6) во втором раунде турнира АТР в Мадриде (Испания). Его следующим соперником станет россиянин Андрей Рублев.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Джон Изнер (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6)
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