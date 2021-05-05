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Изнер сыграет с Рублевым в третьем раунде турнира в Мадриде

21:39
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Американский теннисист Джон Изнер обыграл испанца Роберто Баутисту Агута (6:4, 6:7, 7:6) во втором раунде турнира АТР в Мадриде (Испания). Его следующим соперником станет россиянин Андрей Рублев.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джон Изнер (США) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 9) — 6:4, 6:7 (4:7), 7:6 (8:6)

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