Изнер стал победителем турнира в Атланте в шестой раз

Американский теннисист Джон Изнер в финале турнира в Атланте обыграл соотечественника Брендона Накашиму со счетом 7:6 (10:8), 7:5.

Поединок длился 1 час 57 минут. 35-я ракетка мира сделал 21 эйс, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Для 36-летнего Изнера это первый титул ATP в одиночном разряде в 2021 году и шестая победа на турнирах в Атланте. Последний раз американец брал трофей в 2019 году, победив Александра Бублика в финале турнира в Ньюпорте.