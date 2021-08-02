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Изнер стал победителем турнира в Атланте в шестой раз

02:08
Джон Изнер. Фото Twitter
Джон Изнер. Фото Twitter
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Американский теннисист Джон Изнер в финале турнира в Атланте обыграл соотечественника Брендона Накашиму со счетом 7:6 (10:8), 7:5.

Поединок длился 1 час 57 минут. 35-я ракетка мира сделал 21 эйс, совершил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Для 36-летнего Изнера это первый титул ATP в одиночном разряде в 2021 году и шестая победа на турнирах в Атланте. Последний раз американец брал трофей в 2019 году, победив Александра Бублика в финале турнира в Ньюпорте.

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Сергей Разин все материалы автора

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