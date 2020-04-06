Изнер считает, что из-за коронавируса теннис возобновится одним из последних

Американец Джон Изнер поделился мнением о коронавирусе. Из-за пандемии сезон был прерван до 13 июля.

— Теннис отличается от других видов спорта, — приводит слова американца Ubitennis. — Надеюсь, что я неправ, но мне кажется, что это будет один из последних видов спорта, которые восстановятся после пандемии, так как он международный.

Могут возникнуть сложности, потому что в каждой стране разные правила по поводу перелетов и прочего. Наши турниры отменены по всему миру.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 263 796 человек. Умерших — 69 082, выздоровевших — 258 588.

По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.