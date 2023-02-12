Изнер с 31 эйсом обыграл Вольфа и вышел в финал турнира в Далласе

Американский теннисист Джон Изнер в полуфинале турнира в Далласе обыграл соотечественника Джеффри Джона Вольфа со счетом 3:6, 7:5, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 37-летнего Изнера 31 эйс, две ошибки на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В финале турнира Изнер встретится с победителем матча Тэйлор Фритц (США) — У Ибин (Китай).

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 737 170 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джон Изнер (США, 5) — Джеффри Джон Вольф (США, 6) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:4)