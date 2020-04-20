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Иво Карлович: «Федерер или Надаль? Мне нравятся девушки»

05:25
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Хорватский теннисист Иво Карлович ответил на вопросы болельщиков в Twitter. Он сделал выбор между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.

— Когда планируете завершить карьеру?

— Никогда.

— Роджер Федерер будет старше вас, когда закончит играть?

— Будет странно, если он в какой-то момент времени окажется старше меня.

— Когда-нибудь думали о том, что быть таким высоким — незаконно?

— Постоянно. Я могу видеть то, чего не видят остальные.

— Федерер или Надаль?

— Ни один, ни второй. Мне нравятся девушки.?

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