Иво Карлович: «Федерер или Надаль? Мне нравятся девушки»
05:25
Хорватский теннисист Иво Карлович ответил на вопросы болельщиков в Twitter. Он сделал выбор между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
— Когда планируете завершить карьеру?
— Никогда.
— Роджер Федерер будет старше вас, когда закончит играть?
— Будет странно, если он в какой-то момент времени окажется старше меня.
— Когда-нибудь думали о том, что быть таким высоким — незаконно?
— Постоянно. Я могу видеть то, чего не видят остальные.
— Федерер или Надаль?
— Ни один, ни второй. Мне нравятся девушки.?