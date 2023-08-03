Ивашко вышел в третий круг турнира в Лос-Кабосе

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Белорусский теннисист Илья Ивашко во втором круге турнира в Лос-Кабосе обыграл хорвата Борну Гойо со счетом 5:7, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 29-летнего белоруса 4 эйса, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Ивашко встретится с Борной Чоричем из Хорватии.

Лос-Кабос (Мексика)

Турнир ATP Mifel Tennis Open by Telcel Oppo

Призовой фонд 852 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Илья Ивашко (Белоруссия, 8) — Борна Гойо (Хорватия) — 5:7, 6:2, 6:4