Ивашко сыграет с Рублевым во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге
14:28
Белорусский теннисист Илья Ивашко прошел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге.
В первом круге он победил Ласло Джере из Сербии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Белорус сделал 2 эйса и двойную ошибку. Он также реализовал 4 брейк-пойнта из 6.
В следующем раунде Ивашко встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Илья Ивашко (Белоруссия) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:2
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