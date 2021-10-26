Ивашко сыграет с Рублевым во втором круге турнира ATP в Санкт-Петербурге

Белорусский теннисист Илья Ивашко прошел во второй круг турнира ATP в Санкт-Петербурге.

В первом круге он победил Ласло Джере из Сербии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Белорус сделал 2 эйса и двойную ошибку. Он также реализовал 4 брейк-пойнта из 6.

В следующем раунде Ивашко встретится с российским теннисистом Андреем Рублевым.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Илья Ивашко (Белоруссия) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 6:2