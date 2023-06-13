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Сегодня, 17:51

Ивашко проиграл Макдональду в первом круге турнира в Хертогенбосе

Мария Гусева
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Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл американцу Маккензи Макдональду в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды) — 4:6, 3:6.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Ивашко сделал 5 эйсов, допустил 4 двойных ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 7. На счету Макдональда 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге турнира соперником Макдональда станет хорват Борна Чорич.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир ATP Libema Open

Призовой фонд 673 630 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Маккензи Макдональд (США) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:4, 6:3

Следующий соперник Борна Чорич (Хорватия, 3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/hertogenbosch/2023/
Теннис
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