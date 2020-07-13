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Иванишевич вылечился от коронавируса и сравнил лечение с пятисетовым матчем

13 июля 2020, 22:32
Горан Иванишевич. Фото Instagram
Горан Иванишевич. Фото Instagram

Экс-вторая ракетка мира, тренер серба Новака Джоковича, Горан Иванишевич объявил, что вылечился от коронавируса. Специалист заразился на товарищеском турнире в Задаре, о чем объявил в конце июня.

«После двух отрицательных и двух положительных тестов я наконец-то снова сдал отрицательный и могу покинуть Задар месяц спустя. Такое впечатление, что я выиграл пятисетовый матч... Огромное спасибо докторам и всем, кто сделал мой карантин в Задаре приятным. Желаю всем заболевшим скорейшего выздоровления», — написал Иванишевич в Instagram.

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