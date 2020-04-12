Иванишевич предположил, что матчи возобновятся не раньше 2021 года

Победитель Уимблдона-2001 Горан Иванишевич предположил, как коронавирус отразится на теннисе. Из-за пандемии сезон был прерван до 13 июля.

— Отмена Уимблдона невероятна, — цитирует Иванишевича Sport Klub. — Этот турнир всегда вызывал у меня особенные эмоции. Жизнь продолжается, мы боремся, как и раньше.

Не думаю, что увидим теннис в этом сезоне. Наиболее оптимистичный прогноз — возвращение на корт к Australian Open. Но и это под вопросом. До того момента игроки, тренеры, организаторы турниров и все остальные будут испытывать серьезные проблемы.

По данным на 12 апреля, в мире зарегистрированы 1 765 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 108 167 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 401 323 человека выздоровели.