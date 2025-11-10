Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

10 ноября, 11:00

Итоговый турнир ATP: состав участников, даты и расписание матчей

Итоговый турнир ATP проходит в Турине с 9 по 16 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото AFP

Итоговый турнир ATP проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября. Матчи принимают корты спортивного комплекса «Пала Альпитур».

На первом этапе восемь финалистов разделены на две группы, носящие имена легендарных теннисистов прошлого. В полуфинал выйдут по два лучших теннисиста каждого квартера.

Состав участников

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас (Испания), Алекс Де Минаур (Австралия), Тейлор Фритц (США), Лоренцо Музетти (Италия).

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер (Италия), Александр Зверев (Германия), Бен Шелтон (США), Фелис Оже-Альяссим (Канада).

Расписание матчей на Итоговом турнире АТР

Групповой раунд

9 ноября, воскресенье. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Алькарас — Де Минаур. Зверев — Шелтон.

10 ноября, понедельник. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Музетти — Фритц. Синнер — Оже-Альяссим.

11 ноября, вторник. Начало не ранее 16:00 и 22:30. Алькарас — Фритц. Музетти — Де Минаур.

12 ноября, среда. Начало не ранее 16:00 и 22:30.

13 ноября, четверг. Начало не ранее 16:00 и 22:30.

14 ноября, пятница. Начало не ранее 16:00 и 22:30.

12, 13 и 14 ноября пройдут такие матчи (расписание определится позже): Алькарас — Музетти. Зверев — Оже-Альяссим. Синнер — Зверев. Синнер — Шелтон. Фритц — Де Минаур. Шелтон — Оже-Альяссим.

Полуфиналы

15 ноября, суббота. Начало не ранее 16:30 и 23:00.

Финал

16 ноября, воскресенье. Начало не ранее 20:00.

Время начала — московское.

Смотреть прямую трансляцию матчей Итогового турнира ATP с комментариями на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis во «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом соревнований и узнавать результаты игр можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Blue Origin остановила запуск ракеты к Марсу в последние секунды
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Гешева назвала Трампа организатором коррупционного скандала на Украине
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
США и Республика Корея будут сотрудничать в процессе по обогащению урана
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами за сезон
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
Синнер — о победе над Зверевым: «Очень напряженный и близкий матч»
Синнер победил Зверева и досрочно вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Алькарас — о трехсетовике с Фритцем: «После победы я испытал настоящее облегчение»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Антон Богачев

    какое же это расписание ? сегодня кто и во сколько играет ? тарасов вы похоже не знаете что такое расписание, халтурщик

    10.11.2025

    • Алькарас снова стал первой ракеткой мира, Бублик обошел Медведева

    Джокович заявил, что хочет завершить карьеру на Олимпиаде-2028

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости