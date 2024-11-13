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Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)

Итоговый турнир ATP Finals 2024 завершится в Турине 17 ноября
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Даниил Медведев.
Фото Российский теннисист Даниил Медведев на Итоговом турнире ATP Finals 2024 в Турине (Италия), Global Look Press

Итоговый турнир ATP 2024 года принимает Турин (Италия). Сроки проведения — с 10 по 17 ноября.

Матчи проходят на закрытом корте на хардовом покрытии на арене Inalpi Arena. Призовой фонд — 15 250 000 долларов.

Состав групп Итогового турнира ATP 2024

Группа Илие Настасе: Янник Синнер (Италия, 1), Даниил Медведев (Россия, 4), Тейлор Фритц (США, 5), Алекс де Минаур (Австралия, 9).

Группа Джона Ньюкомба: Александр Зверев (Германия, 2), Карлос Алькарас (Испания, 3), Каспер Рууд (Норвегия, 6), Андрей Рублев (Россия, 8).

Итоговый турнир ATP 2024: расписание и результаты матчей групп

10 ноября, воскресенье

Тейлор Фритц — Даниил Медведев — 6:4, 6:3

Янник Синнер — Алекс де Минаур — 6:3, 6:4

11 ноября, понедельник

Каспер Рууд — Карлос Алькарас — 6:1, 7:5

Александр Зверев — Андрей Рублев — 6:4, 6:4

12 ноября, вторник

Даниил Медведев — Алекс де Минаур — 6:2, 6:4

Янник Синнер — Тейлор Фритц — 6:4, 6:4

13 ноября, среда

Карлос Алькарас — Андрей Рублев (16.00 мск)

Александр Зверев — Каспер Рууд (не ранее 22.30 мск)

14 ноября, четверг

Янник Синнер — Даниил Медведев

Тейлор Фритц — Алекс де Минаур

15 ноября, пятница

Карлос Алькарас — Александр Зверев

Каспер Рууд — Андрей Рублев

Итоговый турнир ATP 2024: расписание матчей и сетка плей-офф

16 ноября, суббота

Матчи 1/2 финала: победитель одной группы сыграет со вторым теннисистом другой группы

17 ноября, воскресенье

Финал

Состав из восьми участников ATP Finals-2024 в одиночном турнире был сформирован с учетом рейтинга теннисистов тура в чемпионской гонке ATP. В число лучших в ней в этом сезоне вошли россиянине Даниил Медведев и Андрей Рублев. Бывшая первая ракетка мира, многократный чемпион ATP Finals и победитель Итогового турнира-2023 Новак Джокович отказался от участия в этом розыгрыше из-за последствий травмы.

В групповом раунде восемь участников разделены на две четверки и играют каждый с каждым до победы в двух сетах. По два лучших теннисиста после трех туров группы выходят в полуфинал на двух лучших представителей другого квартета.

Полуфинал и финал — из одного матча, до победы в двух сетах.

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