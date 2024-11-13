Итоговый турнир ATP Finals 2024: расписание и результаты матчей (группы и плей-офф)
Итоговый турнир ATP 2024 года принимает Турин (Италия). Сроки проведения — с 10 по 17 ноября.
Матчи проходят на закрытом корте на хардовом покрытии на арене Inalpi Arena. Призовой фонд — 15 250 000 долларов.
Состав групп Итогового турнира ATP 2024
Группа Илие Настасе: Янник Синнер (Италия, 1), Даниил Медведев (Россия, 4), Тейлор Фритц (США, 5), Алекс де Минаур (Австралия, 9).
Группа Джона Ньюкомба: Александр Зверев (Германия, 2), Карлос Алькарас (Испания, 3), Каспер Рууд (Норвегия, 6), Андрей Рублев (Россия, 8).
Итоговый турнир ATP 2024: расписание и результаты матчей групп
10 ноября, воскресенье
Тейлор Фритц — Даниил Медведев — 6:4, 6:3
Янник Синнер — Алекс де Минаур — 6:3, 6:4
11 ноября, понедельник
Каспер Рууд — Карлос Алькарас — 6:1, 7:5
Александр Зверев — Андрей Рублев — 6:4, 6:4
12 ноября, вторник
Даниил Медведев — Алекс де Минаур — 6:2, 6:4
Янник Синнер — Тейлор Фритц — 6:4, 6:4
13 ноября, среда
Карлос Алькарас — Андрей Рублев (16.00 мск)
Александр Зверев — Каспер Рууд (не ранее 22.30 мск)
14 ноября, четверг
Янник Синнер — Даниил Медведев
Тейлор Фритц — Алекс де Минаур
15 ноября, пятница
Карлос Алькарас — Александр Зверев
Каспер Рууд — Андрей Рублев
Итоговый турнир ATP 2024: расписание матчей и сетка плей-офф
16 ноября, суббота
Матчи 1/2 финала: победитель одной группы сыграет со вторым теннисистом другой группы
17 ноября, воскресенье
Финал
Состав из восьми участников ATP Finals-2024 в одиночном турнире был сформирован с учетом рейтинга теннисистов тура в чемпионской гонке ATP. В число лучших в ней в этом сезоне вошли россиянине Даниил Медведев и Андрей Рублев. Бывшая первая ракетка мира, многократный чемпион ATP Finals и победитель Итогового турнира-2023 Новак Джокович отказался от участия в этом розыгрыше из-за последствий травмы.
В групповом раунде восемь участников разделены на две четверки и играют каждый с каждым до победы в двух сетах. По два лучших теннисиста после трех туров группы выходят в полуфинал на двух лучших представителей другого квартета.
Полуфинал и финал — из одного матча, до победы в двух сетах.