Что нужно Медведеву для выхода из группы на Итоговом турнире ATP: все расклады

Медведев проведет матч против Синнера за выход из группы ATP Finals

Россиянин Даниил Медведев в заключительном туре группового раунда Итогового турнира ATP в Турине сыграет с первой ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. В другом матче группы Илие Настасе сойдутся американец Тейлор Фритц и Алекс де Минаур. Обе игры пройдут в четверг, 14 ноября.

Медведев на ATP Finals-2024 проиграл Фритцу (4:6, 3:6) и победил Де Минаура (6:2, 6:4). Синнер одержал две победы — над де Минауром (6:3, 6:4) и Фритцем (6:4, 6:4).

Турнирное положение в группе перед заключительным туром в группе выглядит следующим образом:

1. Янник Синнер — 2 победы, 0 поражений, сеты 4-0 (100 процентов), геймы 24-15 (61,54 процента).

2. Тейлор Фритц — 1-1, 2-2 (50%), 20-19 (51,28%).

3. Даниил Медведев — 1-1, 2-2 (50%), 19-18 (51,35%).

4. Алекс де Минаур — 0-2, 0-4 (0%), 13-24 (35,14%).

В полуфинал выйдут два лучших теннисиста в группе. Перед игровым днем 14 ноября существует несколько сценариев исхода борьбы этой четверки за место в плей-офф.

Варианты по сайту ATP Finals следующие:

1) Вне зависимости от счета, если Синнер победит Медведева и Фритц победит де Минаура, то Синнер выиграет группу, а Фритц станет вторым.

2) Вне зависимости от счета, если Медведев победит Синнера и де Минаур победит Фритца, то Медведев выиграет группу, а Синнер станет вторым.

3) Если Синнер победит Медведева в двух сетах и де Минаур победит Фритца в двух сетах, то Синнер выиграет группу, а обладатель второго места определится по лучшему проценту выигранных геймов.

4) Если Синнер победит Медведева в двух сетах и де Минаур победит Фритца в трех сетах, то Синнер выиграет группу, а Фритц станет вторым.

5) Если Синнер победит Медведева в трех сетах и де Минаур победит Фритца в двух сетах, то Синнер выиграет группу, а Медведев станет вторым.

6) Если Синнер победит Медведева в трех сетах и де Минаур победит Фритца в трех сетах, то Синнер выиграет группу, а Фритц станет вторым.

7) Если Медведев победит Синнера в двух сетах и Фритц победит де Минаура в двух сетах, то де Минаур вылетит, а три оставшихся теннисиста распределят места с первого по третье с учетом лучшего процента выигранных геймов.

8) Если Медведев победит Синнера в двух сетах и Фритц победит де Минаура в трех сетах, то Медведев выиграет группу, а Синнер станет вторым.

9) Если Медведев победит Синнера в трех сетах и Фритц победит де Минаура (в двух или трех сетах), то Синнер выиграет группу, а Фритц станет вторым.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Медведева и Синнера на Итоговом турнире ATP.