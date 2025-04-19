ITIA попросил теннисистов принимать душ только в присутствии сопровождающего

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) обратился к теннисистам с просьбой принимать душ перед сдачей допинг-пробы только в присутствии официального сопровождающего.

При этом в организации напомнили, что принятие душа не является обязательным правом.

«ITIA вежливо просит, чтобы во время душа игроки соблюдали требование находиться полностью в поле зрения сопровождающего, который наблюдает за ними все время. Если игроку некомфортно, что за ним наблюдают во время душа, мы предлагаем задуматься, действительно ли необходим душ до сдачи допинг-пробы», — говорится в заявлении организации, текст которого приводит журналист Джон Вертхайм в своих соцсетях.

Отмечается, что несоблюдение данного требования будет восприниматься ITIA крайне серьезно.