27 сентября, 11:28

Руне вышел в третий круг турнира в Токио

Сергей Ярошенко

11-я ракетка мира Хольгер Руне обыграл американца Итана Куинна во втором круге турнира в Токио — 6:4, 6:2.

Матч продлился 1 час 14 минут.

На счету Руне 6 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Его соперник сделал 4 эйса, допустил 1 «двойную» и реализовал 1 брейк-пойнт из 2.

В следующем круге турнира в столице Японии 22-летний датчанин сыграет с американцем Дженсоном Бруксби.

Токио (Япония)

Турнир ATP Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 2 226 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хольгер Руне (Дания, 3) — Итан Куинн (США, Q) — 6:4, 6:2

