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Синнера исключат из номинантов на премию Laureus из-за допингового дела

Руслан Минаев

Академия Laureus заявила, что итальянский теннисист Янник Синнер будет выведен из номинации «Спортсмен года» в этом году.

«Мы следили за этим делом и за решениями соответствующих международных организаций и, несмотря на имеющиеся смягчающие обстоятельства, считаем, что ввиду отстранения на три месяца номинировать его недопустимо», — говорится в заявлении организации.

Список номинантов будет опубликован 3 марта. Ранее обладателями премии Laureus в категории «Спортсмен года» становились Роджер Федерер (5 раз), Рафаэль Надаль (2 раза) и Новак Джокович (5 раз).

15 февраля ВАДА заявило, что заключило соглашение об урегулировании допингового дела Синнера. Спортсмен согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — с 9 февраля до 4 мая 2025 года.

В марте 2024-го итальянец дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.

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Теннис
Янник Синнер
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