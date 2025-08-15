Синнер — о своей карьере: «Я просто хочу выжать из себя все возможное»

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, чего ждет от своей карьеры.

«Я просто хочу бросать себе вызовы и видеть, где я могу оказаться, чего смогу достичь. Я не хочу говорить о титуле или победах, я просто хочу выжать из себя все возможное, чтобы после карьеры сказать: «Я отдал 100 процентов во всем», — сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

Спортсмен отметил, что для подобных устремлений необходимы жертвы.

«Это не значит, что у тебя нет жизни вне тенниса. Конечно, она есть, и я люблю людей, которые меня окружают, но иногда все-таки приходится чем-то жертвовать», — добавил он.

Ранее 23-летний Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Цинциннати. В 1/4 финала итальянец победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:0, 6:2.

Синнер является победителем четырех турниров «Большого шлема». Всего на его счету 20 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.