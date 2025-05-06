Синнер о том, что остается первой ракеткой мира после дисквалификации: «Я был бы доволен и четвертым местом»

Итальянский теннисист Янник Синнер ответил, удивлен ли он тому, что сохраняет первую строчку рейтинга АТР после трехмесячной дисквалификации.

«Рад, что нахожусь в таком положении. Но, честно говоря, я был бы доволен и третьим, и четвертым местом. Счастлив вернуться сюда и снова играть перед болельщиками. А еще у меня есть цель, к которой я могу стремиться, — сказал Синнер на пресс-конференции в Риме.

23-летний итальянец отметил, что ставит перед собой задачу отобраться на Итоговый турнир АТР в Турине. По его мнению, именно эти соревнования позволяют оценить уровень игроков в данный момент.

На счету первой ракетки мира Синнера 9730 очков. На второй строчке рейтинга располагается немец Александр Зверев (8085). Тройку замыкает испанец Карлос Алькарас (7850).