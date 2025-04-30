Теннис
30 апреля, 00:47

Синнер — о трехмесячной дисквалификации: «Думал все бросить»

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что у него были мысли все бросить из-за трехмесячной дисквалификации.

В феврале первая ракетка мира и ВАДА заключили соглашение, согласно которому спортсмен должен отбыть дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (до 4 мая). В марте 2024-го Синнер дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.

«Думал ли я о том, чтобы все бросить? Да, думал. Перед Открытым чемпионатом Австралии у меня было не самое счастливое время в жизни. Еще было то допинговое дело, и по прибытии в Австралию я чувствовал себя не в своей тарелке. В раздевалке и там, куда я ходил обедать, игроки смотрели на меня по-другому. Мне это не нравилось. Я думал о том, чтобы взять небольшой отпуск после Австралии, а потом произошло это. Но в каком-то смысле оно пошло мне на пользу», — цитирует Синнера TG1.

Ранее 23-летний итальянец признался, что ему будет непросто вернуться в теннис после дисквалификации.

Синнер является победителем трех турниров «Большого шлема». Всего на его счету 19 титулов на уровне АТР в одиночном разряде.

