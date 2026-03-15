Синнер — о Медведеве в преддверии финала в Индиан-Уэллсе: «Он вернулся на очень высокий уровень»

Итальянский теннисист Янник Синнер отметил, что россиянин Даниил Медведев вернулся на очень высокий уровень.

В воскресенье Медведев обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса (6:3, 7:6 (7:3)) в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В финале россиянин встретится с Синнером.

«Он вернулся на очень, очень высокий уровень. У него очень мощная подача, он очень хорошо принимает подачу. Очень, очень глубоко. Я думаю, что Даниил снова нашел хороший, отличный баланс на корте, выиграв титул в Дубае, приехав сюда и снова показав великолепные результаты», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Итальянец добавил, что с момента его последней игры с Медведевым прошло довольно много времени, поэтому не стоит строить прогнозы на финал.

Решающий матч между Синнером и Медведевым пройдет в ночь с 15 на 16 марта. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала.

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