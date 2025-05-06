Синнер: «Есть некоторые сомнения относительно уровня моей игры, но я не боюсь выходить на корт»

Итальянский теннисист Янник Синнер признался, что сомневается по поводу своего уровня игры после возвращения.

23-летний спортсмен отбывал трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в марте 2024 года. Срок отстранения итальянца завершился 5 мая.

«Что будет для самым легким в начале, а что самым сложным? Лучшее, безусловно, снова выйти на корт и увидеть людей, услышать аплодисменты. С другой стороны, есть давление, может быть, есть некоторые сомнения относительно того, на каком уровне я играю, но я не боюсь выходить на корт. Я просто счастлив быть здесь. Думаю, мы сделали все возможное за эти месяцы, чтобы быть здесь достаточно свежими и готовыми играть», — сказал теннисист на пресс-конференции в Риме.

Синнер сохраняет первую строчку в мировом рейтинге. В этом сезоне он стал победителем Открытого чемпионата Австралии. Всего за карьеру итальянец выиграл 19 турниров на уровне АТР в одиночном разряде.