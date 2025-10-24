24 октября 2025, 20:59

Синнер — о победе над Бубликом: «Доволен, что смог выстоять психологически. Он очень опасный игрок»

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями от матча с представителем Казахстана Александром Бубликом в четвертьфинале турнира в Вене.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира.

«Это очень-очень тяжелый матч. Я старался отбивать как можно больше мячей. Кажется, что сегодня он подавал отлично. В начале первого сета у меня были возможности, но я не смог сразу их реализовать, но доволен, что смог выстоять психологически. Он очень опасный игрок, но я старался играть как можно надежнее, поэтому я очень счастлив», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

Соперником итальянца в полуфинале станет австралиец Алекс Де Минаур. Матч между ними состоится 25 октября.

