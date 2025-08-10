Синнер — об игре в гольф с Алькарасом: «Я не очень хорошо играю»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что играл в гольф вместе с испанцем Карлосом Алькарасом перед стартом турнира в Цинциннати.

«Да, мы действительно играли пару раз перед турниром. Я не очень хороший игрок в гольф, но мне нравится проводить время, занимаясь разными вещами. Завтра у меня будет день отдыха, так что, может быть, сыграем несколько раз. В Цинциннати не так много развлечений, так что нам повезло, что здесь есть поле для гольфа. Слева от первой лунки стоят машины. Если мяч попадет в них, то это будет моя вина (смеется), — приводит Sportskeeda слова Синнера.

Во втором круге «мастерса» в Цинциннати итальянец обыграл колумбийца Даниэля Галана со счетом 6:1, 6:1. Следующим соперником Синнера станет канадец Габриэль Диалло.