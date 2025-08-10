Теннис
10 августа, 15:04

Синнер — о самой быстрой победе в карьере: «Еще есть куда расти»

Алина Савинова

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал самую быструю победу в своей карьере.

В субботу, 9 августа, первая ракетка мира за 59 минут обыграл колумбийца Даниэля Галана (6:1, 6:1) во втором круге турнира в Цинциннати. Эта победа стала для него самой быстрой по времени продолжительности матча за время выступления в АТР-туре.

«Матчи всегда отличаются от тренировок, поэтому я не знал, чего ожидать. Я очень рад, потому что здесь мяч хорошо летит, он быстрый, и подача должна быть очень точной. Я отлично справился с этими аспектами, поэтому счастлив. День за днем будет труднее, так что посмотрим, как все сложится. Еще есть куда расти. Для первого матча лучшего и желать нельзя», — цитирует Синнера Tuttosport.

В третьем круге «мастерса» в Цинциннати итальянец сыграет против канадца Габриэля Диалло.

Теннис
Янник Синнер
