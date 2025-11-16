Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями от победы на Итоговом турнире АТР-2025.

В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

«Отпраздновать этот трофей в конце года после таких интенсивных последних месяцев — для меня нет лучшего завершения сезона. Это был очень тяжелый и напряженный матч. С Карлосом нужно играть на пределе своих возможностей. Он один из лучших, если не лучший по камбэкам. Конечно, там есть и Джокович. Я очень счастлив. Для меня много значит закончить сезон именно так. Это потрясающе», — сказал Синнер в интервью на корте.

24-летний Синнер второй сезон подряд выиграл Итоговый турнир — в финале 2024 года он победил американца Тэйлора Фритца. Итальянский теннисист завоевал 6-й титул в сезоне и 24-й в карьере на уровне АТР в одиночном разряде.