Синнер: «До счета 6:5 было очень тяжело, а затем у Оже-Альяссима возникла физическая проблема»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (7:5, 6:1) в матче групповой стадии Итогового турнира ATP-2025.

«До счета 6:5 было очень тяжело, а затем у него возникла физическая проблема. У меня очень сложная группа, с игроками, которые подают невероятно сильно. Нужно сохранять концентрацию практически на протяжении всего матча, потому что в тот момент, когда ты допускаешь брейк, вернуться в игру очень сложно», — цитирует Синнера ESPN.

В следующем матче Итогового турнира Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым. Матч пройдет 12 ноября.