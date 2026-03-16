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16 марта, 04:15

Синнер — Медведеву: «Замечательно видеть, что ты вернулся и играешь на таком уровне»

Павел Лопатко

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к своему сопернику, россиянину Даниилу Медведеву, после финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Прежде всего, я хочу начать с Даниила и твоей команды. Замечательно видеть, что ты вернулся и играешь на таком уровне. Продолжай в том же духе», — сказал 24-летний спортсмен в интервью на корте.

Синнер победил 30-летнего Медведева со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«СЭ» вел онлайн-трансляцию матча.

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Даниил Медведев
Янник Синнер
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