Синнер — Медведеву: «Замечательно видеть, что ты вернулся и играешь на таком уровне»

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к своему сопернику, россиянину Даниилу Медведеву, после финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Прежде всего, я хочу начать с Даниила и твоей команды. Замечательно видеть, что ты вернулся и играешь на таком уровне. Продолжай в том же духе», — сказал 24-летний спортсмен в интервью на корте.

Синнер победил 30-летнего Медведева со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).

«СЭ» вел онлайн-трансляцию матча.

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