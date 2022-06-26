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Берреттини о Уимблдоне-2022: «Звучит безумно, но я знаю, что могу выиграть»

Берреттини оценил свои шансы на победу в Уимблдоне-2022
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини оценил свои шансы на предстоящем Уимблдоне-2022.

«Это звучит безумно, но я знаю, что могу выиграть. Это бы очень много для меня значило, это был бы лучший момент в моей карьере и жизни.

В прошлом году я проиграл в финале, и это совершенно изменило мою жизнь, так что победа изменила бы еще больше. Но приятно думать, что я все тот же парень с мечтой о теннисе, с мечтой просто сыграть на этом турнире, даже не победить», — цитирует Берреттини The Guradian.

11-я ракетка мира является финалистом Уимблдона-2021.

В июне 26-летний итальянец выиграл два турнира подряд: ATP 250 в Штутгарте и ATP 500 в Лондоне.

В первом круге Уимблдона Берреттини сыграет против чилийца Кристиана Гарина 28 июня. 

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