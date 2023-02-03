Фабио Фоньини: «Перед уходом мне бы хотелось выиграть еще один турнир»

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался о планах завершить карьеру.

«Перед уходом мне бы хотелось выиграть еще один турнир, чтобы достичь двузначного числа. Не имеет значения, в каком городе и на турнире какого уровня это случится, я просто хочу доказать себе, что могу соревноваться на высоком уровне», — приводит слова Фоньини Corriere dello Sport.

Также 35-летний итальянец рассказал, какие ошибки совершил в карьере.

«Мне не удалось полностью использовать свой физический потенциал. Я понял это слишком поздно, особенно сейчас, когда играю с ребятами, которые почти вдвое моложе меня. Оглядываясь, я думаю, что не очень хорошо справился с многочисленными травмами», — отметил Фоньини.

Фоньини — победитель одного турнира «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2015), победитель 9 турниров ATP в одиночном разряде.